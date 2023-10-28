Это еще не бунт. Но он явно назревает

лл лина любимцева Это не мягкотелость в отношении мигрантов. ЭТО БЕСХРЕБЕТНОСТЬ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ в ущерб российскому обществу и россиянам.

bob7589 Это ты бредишь! Даже во времена СССР они жили по своим законам! Не знаешь не пиши