"Маски-шоу, бандиты пришли! Бумаги покажи, на каком основании ты здесь? Кто у вас старший, ээ? Зачем стоите здеся? Отошли отсюда, слышите!"По сети расходится видео с очередного рейда против преступлений мигрантов и нелегалов.
Это еще не бунт. Но он явно назревает
Комментарии
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лл
лина любимцева
Это не мягкотелость в отношении мигрантов. ЭТО БЕСХРЕБЕТНОСТЬ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ в ущерб российскому обществу и россиянам.
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2 д.
bob7589
Это ты бредишь! Даже во времена СССР они жили по своим законам! Не знаешь не пиши
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2 д.
НС
Наталья Середа
По своим законам надо жить в своей стране, а не в другой стране устанавливать свои законы и беззаконие
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2 д.
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