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Нижегородская правда

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Протестирована уникальная технология машинного зрения

Протестирована уникальная технология машинного зрения

Уникальная технология машинного зрения была протестирована на полигоне испытаний систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Центра промышленной автоматизации (ЦПА) – филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга».

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