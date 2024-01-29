Протестирована уникальная технология машинного зрения

Уникальная технология машинного зрения была протестирована на полигоне испытаний систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Центра промышленной автоматизации (ЦПА) – филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга».
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