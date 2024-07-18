Старые "Вирджинии" начинают модернизировать Компания Progeny Systems, являясь дочерней компанией General Dynamics Mission Systems, получила контракт на сумму 11,9 миллиона долларов от ВМС США.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Старые "Вирджинии" начинают модернизировать Компания Progeny Systems, являясь дочерней компанией General Dynamics Mission Systems, получила контракт на сумму 11,9 миллиона долларов от ВМС США.
Свежие комментарии