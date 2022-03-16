«Монреаль» выставил форварда Перро на драфт отказов

Матье Перро помещен «Монреалем» на драфт отказов. 34-летний нападающий провел 18 матчей в нынешнем сезоне НХЛ и набрал 5 (3+2) очков при полезности «+2».
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