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Царьград

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Позор, безработица, угроза высылки. Сбежавшие из России "звёзды культуры" вдруг напомнили о себе. Нам зачем?

Позор, безработица, угроза высылки. Сбежавшие из России "звёзды культуры" вдруг напомнили о себе. Нам зачем?

Позор, безработица, угроза высылки и прочие прелести жизни предателей. Сбежавшие из России "звёзды культуры" в очередной раз напомнили о себе.

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