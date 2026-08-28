Bloomberg: дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти

© Gleb Garanich/Reuters Украинский бюджет в 2027 году окажется более дефицитным, чем прогнозировалось изначально, а власти страны не знают, где брать деньги на его покрытие, пишет агентство Bloomberg.
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