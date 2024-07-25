Обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве могли помогать сообщники

У обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова могли быть сообщники У россиянина Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве принадлежавшему офицеру Генштаба Вооруженных сил России автомобиля Toyota Land Cruiser, могли быть сообщники.
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