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Мужской гардероб на осень: 10 вещей, которые действительно нужны

Мужской гардероб на осень: 10 вещей, которые действительно нужны

Осенний гардероб не обязательно должен начинаться с бесконечного списка покупок. Достаточно нескольких правильных вещей: хорошего пальто, прямых джинсов, выразительного трикотажа, рубашки и куртки на тот самый период, когда утром +5, а днем внезапно +14.

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