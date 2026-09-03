Мужской гардероб на осень: 10 вещей, которые действительно нужны

Осенний гардероб не обязательно должен начинаться с бесконечного списка покупок. Достаточно нескольких правильных вещей: хорошего пальто, прямых джинсов, выразительного трикотажа, рубашки и куртки на тот самый период, когда утром +5, а днем внезапно +14.