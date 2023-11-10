В сети призвали не приглашать Ким Кардашьян и её сестёр на Met Gala

В сети призывают не приглашать Ким Кардашьян и её сестёр на бал Института костюма Met Gala. Такие комментарии появились в обсуждениях западных таблоидов после того, как была обнародована тема бала в этом году: "Спящие красавицы: пробуждение моды".
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