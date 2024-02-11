Слух: Новая консоль Nintendo будет поддерживать игры и картриджи от Switch Этой инф...

Слух: Новая консоль Nintendo будет поддерживать игры и картриджи от SwitchЭтой информацией во время последнего эпизода подкаста X do Controle поделился игровой журналист и блогер PH Brazil, который в прошлом с высокой точностью делился сливами о планах Nintendo или ее партнеров.
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