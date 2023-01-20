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Генерал-майор Тутрин: США и страны Европы освобождают свои склады от старой военной техники поставляя ее Украине

Генерал-майор Тутрин: США и страны Европы освобождают свои склады от старой военной техники поставляя ее Украине

Поставляя Украине устаревшее вооружение Соединенные Штаты Америки и европейские страны попросту расчищают захламленные склады, обновляя таким образом свои армии.

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