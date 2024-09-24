Плюнувшая на плакат с изображением российских военных студентка ВШЭ — дочь крупного бизнесмена

Студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александра Дорошенко выложила в Сеть ролик, где плюёт (в буквальном смысле слова) на плакат о контрактной службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.