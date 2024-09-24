Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Narvalroz Евгений
    Проехаться по Алуште? Давно летом этого не делаю.В Минтуризме Крым...
  • Георгий Михалев
    Нет денег, все бабки украдены.В Минтуризме Крым...
  • Вадим Скоробогатов
    Пока доллар США рулит в мире...И пока всесь мир повязан этой ни чем не обеспеченной бумажкой Так и будет....НУЖНО ДОЛ...И нашим, и вашим:...

Плюнувшая на плакат с изображением российских военных студентка ВШЭ — дочь крупного бизнесмена

Плюнувшая на плакат с изображением российских военных студентка ВШЭ — дочь крупного бизнесмена

Студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александра Дорошенко выложила в Сеть ролик, где плюёт (в буквальном смысле слова) на плакат о контрактной службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх