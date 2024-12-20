Valve наконец выпустила последний номер официального комикса Team Fortress 2 — фанат...

Valve наконец выпустила последний номер официального комикса Team Fortress 2 — фанаты ждали его почти восемь летПрервавшаяся в январе 2017 года на шестом выпуске серия официальных комиксов по мотивам условно-бесплатного сетевого шутера Team Fortress 2 от Valve спустя без малого восемь лет всё-таки получила продолжение.