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Царьград

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Азиз Йылдырым не принял отставку главного тренера «Фенербахче»

Азиз Йылдырым не принял отставку главного тренера «Фенербахче»

Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым объявил, что главный тренер Исмаил Картал продолжит работу, несмотря на ничью 1:1 в Лиге чемпионов.

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