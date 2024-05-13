Учёного-экономиста Андрея Белоусова* президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ.
Экономиста назначат министром обороны РФ
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Кривое зеркало!!! Это похоже на диверсию государственного масштаба, ужасно...А народ верил, что будет обещанное обновление!
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15 час.
Павел Журавлев
Где Белоусов и где министерство обороны?от всех Путинских назначений хочеться плакать!!! А Губера калининградской области назначил?
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14 час.
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