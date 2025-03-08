Павлу Воле пришлось разнимать конфликт на шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Главной причиной раздора станут… камни. Как бы странно это ни звучало, звёздная и народная команды не смогут их поделитьВ воскресенье на ТНТ зрителей ждут новые захватывающие события в проекте «Выжить в Самарканде.
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