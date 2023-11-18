Театр абсурда
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Театр абсурда

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Двойники Путина: Десяток фото, перепугавших Запад и Восток

Двойники Путина: Десяток фото, перепугавших Запад и Восток

О двойниках Путина можно рассуждать бесконечно. Доказательств всё равно никаких нет, зато имеется огромное количество конспирологических версий.

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Комментарии
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Сергей К
А почему нет версий про Лукашенко он дольше Путина у власти.?
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14 час.
Нина Грекова
А мне лично - всё равно, сколько у Путина двойников. Главное, что бы в России был мир, спокойствие и стабильность.
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14 час.
Иванов Иван
..а ещё один двойник периодически светится на какой то юмористической передаче по телевизору..
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10 час.

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