RealClearPolitics: Трамп опережает Харрис во всех семи колеблющихся штатах

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп опережает американского вице-президента Камалу Харрис по поддержке во всех семи колеблющихся штатах — Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне и Неваде.
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