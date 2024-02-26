Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Интеллектуал Неомаргинал
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Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

Интересная жизнь с Vera Star О том что вокруг Ксении Собчак продолжают сгущаться тучи, стало понятно после того, как депутат Государственной думы, глава Союза добровольцев Донбасса, политолог, журналист и предприниматель.

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