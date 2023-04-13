Военное обозрение

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    А ты алесандр тот еще компьютерВслед за Россией ...
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Замглавы МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО

Замглавы МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО.

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