Мировое обозрение

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«Все сделано так, чтобы я был под максимальным контролем 24/7»: Навальный дал первое интервью из колонии

«Все сделано так, чтобы я был под максимальным контролем 24/7»: Навальный дал первое интервью из колонии

В издании The New York Times вышло интервью Эндрю Крамера с политиком, основателем ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, внесен в реестр НКО-иноагентов и объявлен запрещенной в России экстремистской организацией — ред.

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