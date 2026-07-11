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Газета.ру

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Депутат АдГ Фронмайер: Киев мог потерять контроль над силовиками

Депутат АдГ Фронмайер: Киев мог потерять контроль над силовиками

Киев мог потерять контроль над некоторыми сотрудниками своего силового аппарата. Об этом в X заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер, комментируя покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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