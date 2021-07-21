Министр обороны Великобритании перед учениями в Филиппинском море: Китаю не удастся нас запугать

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что корабли Королевского военно-морского флота пройдут через Южно-Китайское море для участия в учениях в Филиппинском море, несмотря на недовольство китайских властей, пишет The Times.
Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что корабли Королевского военно-морского флота пройдут через Южно-Китайское море для участия в учениях в Филиппинском море, несмотря на недовольство китайских властей, пишет The Times.
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