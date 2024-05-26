РИА Новости: хаос и сложности на фронте отталкивают иностранные ЧВК от Украины

Иностранные частные военные компании (ЧВК) опасаются работать на Украине из-за неразберихи и сложностей на фронте, считает глава американской компании MOSAIC, которая занимается вопросами безопасности, Тони Шиена.
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