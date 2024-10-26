Будет ли магнитная буря 27 октября 2024 года и какой мощности она может достичь

Ряд СМИ сообщает о магнитной буре, ожидающейся 27 октября 2024 года. Согласно данным из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в определенные моменты этого дня геомагнитные колебания будут выше нормы.