Песков назвал санкции ЕС против мессенджера MAX «абсурдными» и предрек ему бурное развитие

В Кремле подчеркнули, что Москва не приемлет подобные ограниченияВведенные Евросоюзом санкции против разработчика мессенджера MAX («Макс») являются абсолютно абсурдными и демонстрируют репрессивный характер политики ЕС.
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