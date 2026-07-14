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Daily Storm

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Песков назвал санкции ЕС против мессенджера MAX «абсурдными» и предрек ему бурное развитие

Песков назвал санкции ЕС против мессенджера MAX «абсурдными» и предрек ему бурное развитие

В Кремле подчеркнули, что Москва не приемлет подобные ограниченияВведенные Евросоюзом санкции против разработчика мессенджера MAX («Макс») являются абсолютно абсурдными и демонстрируют репрессивный характер политики ЕС.

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