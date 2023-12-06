Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • witalechka петров
    ну если хочет Россию защитить, добро пожаловать с зону СВО. Тогда и поверим в его искренность. А пока нет ему доверия..."Я хочу защищать ...
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«Встречайте, суки, Папу»: Год назад экипаж СУ-24 ЧВК «Вагнер» повторил подвиг Николая Гастелло. Герои не умирают...

«Встречайте, суки, Папу»: Год назад экипаж СУ-24 ЧВК «Вагнер» повторил подвиг Николая Гастелло. Герои не умирают...

Александр Антонов и Владимир Никишин. Фото из личного архива лётчиков 2 декабря 2022 года, выполняя боевое задание в районе Клещеевки, ВСУ попытались прорвать позиции «музыкантов» и возникла очень угрожающая ситуация.

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Комментарии
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Малк
Вечная память героям!
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16 час.
Gennady Sokolovsky
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
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15 час.

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