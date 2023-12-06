«Встречайте, суки, Папу»: Год назад экипаж СУ-24 ЧВК «Вагнер» повторил подвиг Николая Гастелло. Герои не умирают...

Александр Антонов и Владимир Никишин. Фото из личного архива лётчиков 2 декабря 2022 года, выполняя боевое задание в районе Клещеевки, ВСУ попытались прорвать позиции «музыкантов» и возникла очень угрожающая ситуация.
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