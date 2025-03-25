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Калужские новости

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Водитель грузовика погиб, вылетев в кювет на трассе М-3 «Украина» под Калугой

Водитель грузовика погиб, вылетев в кювет на трассе М-3 «Украина» под Калугой

В 04:35 мск на 311 км автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП. Мужчина на SOLLERS ATLANT, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кюветНа 311 км федеральной автотрассы М-3 «Украина» в Калужской области ранним утром во вторник, 24 марта произошло ДТП.

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