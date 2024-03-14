FT: США провели с Ираном тайные переговоры из-за атак хуситов США воспользовались непрямым каналом связи с Ираном, чтобы остановить атаки хуситов в Красном море и «предотвратить более масштабный конфликт».
Тайные переговоры США с Ираном о хуситах
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Я бы, на месте ИРАНА не верила США.
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12 час.
ВВ
Владимир Витковский
Враг моего врага- мой ДРУГ, всячески помогать в борьбе хуситов с мировым злом!!!
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12 час.
Людмила Лиханова
НЕ ВЕРЮ. Иран прекрасно знает ЧТО ТАКОЕ пиндосия и ЧЕГО стОят их договоренности. Так что или просто фейк или судоржные попытки поднять престиж бидона который уже неприлично низок. В любом случае ничего у пиндосии не получится т.к. у Ирана давние счеты в ними. А если и было и будет общение то только дурак отказывается ведь так можно из первых уст понять что готовит враг, а в искусстве играть словами Восток вне конкуренции
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8 час.
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