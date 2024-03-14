Тайные переговоры США с Ираном о хуситах

Людмила Лиханова

НЕ ВЕРЮ. Иран прекрасно знает ЧТО ТАКОЕ пиндосия и ЧЕГО стОят их договоренности. Так что или просто фейк или судоржные попытки поднять престиж бидона который уже неприлично низок. В любом случае ничего у пиндосии не получится т.к. у Ирана давние счеты в ними. А если и было и будет общение то только дурак отказывается ведь так можно из первых уст понять что готовит враг, а в искусстве играть словами Восток вне конкуренции