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Аргументы недели

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Минэнерго США: Вашингтон взвешивает последствия ограничений для импортеров нефти из РФ

Минэнерго США: Вашингтон взвешивает последствия ограничений для импортеров нефти из РФ

Вашингтон всё ещё взвешивает, стоит ли вводить новые ограничительные меры против стран, закупающих российские энергоносители.

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