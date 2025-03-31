Рязанская Госавтоинспекция призвала взрослых соблюдать правила перевозки детей

"Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем.
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