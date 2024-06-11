В Пермском Политехе разработали систему для получения нефти из пластиковых отходов

Для крупных предприятий важно соответствовать требованиям экологической безопасности. К ним относится не только утилизация промышленных отходов, но и переход на производство замкнутого цикла и достижение углеродной нейтральности к 2060 году, согласно утвержденной доктрине Президента России.
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