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Царьград

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Врачи скорректируют лечение пострадавших детей в Белгородской области

Врачи скорректируют лечение пострадавших детей в Белгородской области

После атак ВСУ в Белгородской области пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Один из них в тяжелом состоянии, и тактику его лечения будут корректировать через телеконсультацию с федеральным медицинским центром.

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