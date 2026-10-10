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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Овечкин открыто заявляет о поддержке курса Путина, не дает усомниться в стойкости русского духа. Его отстаивание интересов России несет влияние на политиков». Дементьев о хоккеисте

Агент Алексей Дементьев высказался о том, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным отметил заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем.

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