На Крестовском острове полиция дважды пресекла гонки стритрейсеров

Выявлено свыше ста нарушений в сфере безопасности дорожного движения В минувшие выходные полицейские Петербурга приучали стритрейсеров к соблюдению закона, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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