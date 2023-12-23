Чарли Шин подвергся вооруженному нападению со стороны соседки

На днях Чарли Шин, проживающий в Малибу, стал жертвой нападения со стороны его соседки.Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, живущая по-соседству с Чарли 47-летняя женщина неожиданно постучалась в его дом около часа ночи, а когда тот открыл дверь, ворвалась внутрь и напала на него.