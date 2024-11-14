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Шнелльботы - незаменимые пасынки Кригсмарине

Шнелльботы - незаменимые пасынки Кригсмарине

К немецким торпедным катерам применимо определение: «пасынки Кригсмарине». Этот тип кораблей разрабатывался для обхода Версальских ограничений, не позволявших Германии держать много современных эсминцев, даже само название «Шнелльбот» - «Скоростной катер» - попытка замаскировать истинное предназначение этих кораблей.

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