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Царьград

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Овечкин побил рекорд Гретцки: новая веха в истории НХЛ

Овечкин побил рекорд Гретцки: новая веха в истории НХЛ

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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