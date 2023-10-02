В России узнали о следующей антирусской выходке Пашиняна: Всё только набирает обороты

Константин Затулин считает, что Армения в обозримом будущем захочет выйти из дружественной ей ОДКБДепутат Константин Затулин считает, что после отключения русских телеканалов в Армении премьер Пашинян задумается о выходе из ОДКБ и закрытии 102-й военной базы в Гюмри.