На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

На границе США и Мексики произошла перестрелка. Об этом сообщает телеканал Fox News. По данным вещателя, предполагаемый участник наркокартеля открыл стрельбу по пограничникам в Техасе, в то время как группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть пограничную реку.
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