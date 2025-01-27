На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

На границе США и Мексики произошла перестрелка. Об этом сообщает телеканал Fox News. По данным вещателя, предполагаемый участник наркокартеля открыл стрельбу по пограничникам в Техасе, в то время как группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть пограничную реку.