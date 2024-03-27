В Польше приостановили военные учения из-за гибели на занятии пятого спецназовца

В Польше на учениях погиб военнослужащий спецназа. Как сообщили в Минобороны страны, инцидент произошел в Татрах и после него в стране приостановили все занятия с боевой техникой и взрывчатыми веществами.
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