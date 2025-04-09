Киев запаниковал! Паузы не будет: Россия меняет правила игры на фронте, темпы ускорились

Несмотря на обсуждения между Москвой и Вашингтоном, направленные на поиск путей к деэскалации конфликта, российские войска, по данным CNN, не только не снизили активность, но и усилили наступательные действия.
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