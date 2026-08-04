Сергунина: Коллекция медиабанка «Мосфото» насчитывает уже 32 тыс. материалов

Год назад на столичном портале mos.ru появился медиабанк «Мосфото». В нем собраны фотографии и видеоролики, отражающие разные сферы городской жизни, такие как культура, транспорт, образование, спорт, волонтерство и многие другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии