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МОСИНФОРМ

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Сергунина: Коллекция медиабанка «Мосфото» насчитывает уже 32 тыс. материалов

Сергунина: Коллекция медиабанка «Мосфото» насчитывает уже 32 тыс. материалов

Год назад на столичном портале mos.ru появился медиабанк «Мосфото». В нем собраны фотографии и видеоролики, отражающие разные сферы городской жизни, такие как культура, транспорт, образование, спорт, волонтерство и многие другие.

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