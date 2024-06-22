Барецкий решил открыть кладбище для знаменитостей в Мытищах

Музыкальный исполнитель Стас Барецкий проинформировал о том, что в сфере предоставления ритуальных услуг возникли серьёзные сложности, которые связаны с тем, что многие звёзды не способны оплатить собственные похороны.
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