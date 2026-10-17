Европейские армии находятся в плачевном состоянии и уступают российской настолько, что при желании она могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.
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