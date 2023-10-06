Михаил Мишустин высоко оценил достижения агропрома Ленобласти на выставке в Москве

Ленобласть представила свой АПК на выставке «Золотая осень-2023». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко продемонстрировал премьер-министру России Михаилу Мишустину достижения агропрома Ленобласти на выставке «Золотая осень-2023» в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии