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Михаил Мишустин высоко оценил достижения агропрома Ленобласти на выставке в Москве

Ленобласть представила свой АПК на выставке «Золотая осень-2023». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко продемонстрировал премьер-министру России Михаилу Мишустину достижения агропрома Ленобласти на выставке «Золотая осень-2023» в Москве.

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