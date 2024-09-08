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Алаудинов предупредил Европу о последствиях возможной катастрофы на Курской АЭС

Алаудинов предупредил Европу о последствиях возможной катастрофы на Курской АЭС

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что возможные действия ВСУ против Курской АЭС могут привести к катастрофе, которая затронет в первую очередь европейские государства, передает РИА Новости.

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