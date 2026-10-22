Реконструкция автомобильного пункта пропуска Ивангород на российско-эстонской границе завершится предварительно в конце 2027 года, сообщила глава службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Олеся Снапкова.
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