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Дрон заснял неудачную попытку штурма боевиками ВСУ позиции российских военных

Дрон заснял неудачную попытку штурма боевиками ВСУ позиции российских военных

В Сети опубликованы видеокадры неудачной попытки штурмовой группы ВСУ «взять на абордаж» пункт временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в населенном пункте Валентиновка на Торецком направлении в ДНР.

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