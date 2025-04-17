Дрон заснял неудачную попытку штурма боевиками ВСУ позиции российских военных

В Сети опубликованы видеокадры неудачной попытки штурмовой группы ВСУ «взять на абордаж» пункт временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в населенном пункте Валентиновка на Торецком направлении в ДНР.
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