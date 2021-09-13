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По всей территории Сакского района прошли субботники!

По всей территории Сакского района прошли субботники!

По всей территории Сакского района прошли субботники! На уборку территорий вышли неравнодушные жители, сотрудники администраций, главы администраций сельских поселений, руководители и сотрудники школ, садиков, работники культуры, активисты, депутаты Государственного Совета Республики Крым Юрий Ветоха и Сергей Трофимов!?Убраны общественные территории, прилегающие территории к социальным объектам, улицы!"Благодарю каждого! Совместными усилиями мы сделаем наш район чище! Спасибо за активное участие во Всекрымской экологической акции "Чистый Крым"!",- обратился ко всем участникам акции глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак на своей странице в социальных сетях.

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