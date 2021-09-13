По всей территории Сакского района прошли субботники! На уборку территорий вышли неравнодушные жители, сотрудники администраций, главы администраций сельских поселений, руководители и сотрудники школ, садиков, работники культуры, активисты, депутаты Государственного Совета Республики Крым Юрий Ветоха и Сергей Трофимов!?Убраны общественные территории, прилегающие территории к социальным объектам, улицы!"Благодарю каждого! Совместными усилиями мы сделаем наш район чище! Спасибо за активное участие во Всекрымской экологической акции "Чистый Крым"!",- обратился ко всем участникам акции глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак на своей странице в социальных сетях.